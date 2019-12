O escritor dinamarquês Ari Behn, que durante 14 anos foi casado com a princesa Martha-Louise da Noruega, com quem teve três filhas, foi encontrado morto.

Com grande dor no coração, os familiares mais próximos de Ari Behn informam que ele decidiu terminar com a sua vida. Pedimos respeito para com a nossa vida privada daqui em diante", lê-se num comunicado enviado à comunicação social norueguesa.

Também a casa real da Noruega divulgou uma nota de condolências: "Ari foi uma parte importante da nossa família durante muitos anos e temos dele recordações quentes e afetuosas. Estamos agradecidos de o ter conhecido. Lamentamos que as nossas netas tenham perdido o seu amado pai", diz o comunicado dos reis Harald e Sonia.

Ari Behn casou-se com a princesa Martha-Louise em maio de 2002, aos 30 anos. Em 2003 nasceu a primeira filha do casal, Maud Angelica, Leah Isadora nasceu em 2005 e Emma Tallullah nasceu em 2008.

Segundo a BBC, na altura do casamento, Ari Behn foi visto como uma escolha controversa da princesa, a filha mais velha dos Reis da Noruega. Era filho da fisioterapeuta de Martha-Louise e tinha então escrito apenas um livro, "Triste como o Inferno", numa tradução livre, tendo chegado a ser filmado com prostitutas em Las Vegas.

Em dezembro de 2017, já depois de estar divorciado da princesa, Behn acusou Kevin Spacey de o ter assediado depois de um concerto, mas o ator nunca comentou a acusação.

Em 2018, Behn publicou um livro a que chamou "Inferno", em que contava situações do período após o divórcio e descrevia os seus problemas do foro psicológico.

A morte de Behn foi lamentada também pelo príncipe herdeiro da Noruega, Haakon, e pela mulher deste, a princesa Mette-Marit. "Para nós, Ari era um bom amigo, um familiar querido e um tio fantástico com quem partilhámos grandes e pequenos momentos das nossas vidas".

A princesa Martha-Louise, recorde-se, anunciou há poucos meses o namoro com Shaman Durek, um xamã muito conhecido nos Estados Unidos e que tem várias celebridades entre os clientes. No Instagram, onde tornou pública a relação, Martha-Louise escreveu que tinha encontrado a "alma gémea" e deixou um aviso aos que discordavam da relação, vista com maus olhos pela realeza europeia: "Não escolho um homem para satisfazer nenhum de vocês (...) Escolho-o por amor".