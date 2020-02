Um casal de polícias americanos aproveitou a noite de folga para jantar fora, num restaurante da cadeia Raising Canes, em Elizabethtown, no estado norte-americano do Kentucky. Contudo, a refeição teve de ser interrompida depois de um indivíduo ter entrado no estabelecimento com o objetivo de o assaltar.

O casal de agentes Chase e Nicole McKeow, casados há seis meses, viu o assaltante, que usava uma máscara, a entrar no restaurante. Inicialmente pensaram que o homem estava doente, mas depressa perceberam que o objetivo era assaltar o estabelecimento.

Penso que o vimos ao mesmo tempo. Olhei para o Chase e disse: 'isto é estranho'”, contou Nicole McKeow, citada pela CNN.

Olhámos um para o outro e eu disse: 'Isto está mesmo a acontecer? Então vamos lá'”, acrescentou Chase McKeow, frisando que apenas seguiram o instinto.

Ao canal WDRB, afiliada da FOXNews, Nicole McKeow recorda que viu o empregado com as mãos no ar, foi então que perceberam o que se estava a passar. O casal de agentes pegou nas armas e começou a perseguir o individuo.

Apesar de ter fugido, os polícias acabaram por deter o homem, identificado como Justin Carter, a poucos metros do restaurante.

A polícia metropolitana de Louisville, publicou as imagens das câmaras de vigilância do restaurante que mostram o momento em que o casal pára de jantar para ir atrás do assaltante.

Acredito que, se não fossem as ações heroicas destes dois oficiais, as consequências deste assalto podiam ter sido intensificadas. Eles agiram de forma honrosa e heroicamente”, referiu Dan Mason da polícia metropolitana de Louisville.

De acordo com a polícia, o suspeito encontra-se detido em Louisville.