As autoridades da Indonésia estão a oferecer uma recompensa a quem tiver coragem de tirar um pneu de um motociclo do pescoço de um crocodilo.

De acordo com a CNN, que cita a agência de notícias da Indonésia Antara News, o crocodilo tem quatro metros e, desde 2016, que tem aquele pneu preso. O réptil vive nas águas do rio Palu, na ilha de Celebes, e está a preocupar as autoridades e a população, tendo em conta que corre risco de estrangulamento, à medida que cresce e o pneu lhe vai ficando mais apertado no pescoço.

Alarmados, moradores e turistas da ilha partilham nas redes sociais fotos e vídeos do crocodilo, pois o pneu está cada vez mais apertado e, grande parte do tempo, tem a boca aberta para poder respirar.

A tyre is stuck around neck of the crocodile in the Palu river. Many attempts have been conducted to remove it, went unsuccessful pic.twitter.com/LRibizku9l

This crocodile has been with a wheel stuck in its neck for four years. ⁠

The first time the reptile was seen with the tire was on September 20, 2016 and this Saturday was sighted in the same conditions on the Palu river, #Indonesia pic.twitter.com/yujbmm0eLs