Um forte sismo de magnitude de 5,4 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira em França.

O abalo foi sentido pouco depois das 12:00 (hora local) em Montélimar, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avinhão e Marselha.

Segundo o centro sismológico francês, sediado em Estrasburgo, o epicentro do sismo foi localizado a 10 quilómetros de Montélimar.

Séisme en France ressenti à Montpellier, Lyon, St Etienne, Grenoble Avignon Marseille pic.twitter.com/9vzy2Yswgv — EMSC (@LastQuake) November 11, 2019

Há pelo menos três feridos ligeiros registados em Ardèche. Segundo a prefeitura de Ardèche, os ferimentos aconteceram depois de estas pessoas terem entrado em pânico.

O município apelou aos habitantes de Le Teil que fiquem no exterior das suas habitações, informando que o município abriu três academias de ginásio para receber os cidadãos.

Séisme dans la région Montélimar Valence #Ardèche. 3 blessés légers. Il est demandé aux habitants du Teil de rester pour le moment à l’extérieur des habitations. — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) November 11, 2019

#Seisme Ardèche | 3 blessés légers suite à crise de panique. Le maire du Teil a ouvert 3 gymnases pour les habitants. — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) November 11, 2019

Habitantes de Ardèche partilharam no Twitter imagens que mostram alguns danos após o sismo.

@Meteoalacarte via FB Yoro Preacher dégat sut une maison au Teil et arbre tombé suite au séisme près de Montélimar pic.twitter.com/4qV0DWu2ZV — FRENCEL Jean Pierre (@jpf001) November 11, 2019

As autoridades estão a receber muitas chamadas por causa do abalo e apelam à população para não saturar as linhas de emergência desnecessariamente.