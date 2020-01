Um cão foi abandonado pelo dono numa igreja da cidade de Blackpool, no Reino Unido, que o deixou com uma nota escrita à mão.

A vida deu uma volta muito má para mim e eu não consigo imaginá-lo lá fora comigo, com frio e com fome”, lê-se no bilhete deixada pelo antigo dono.

O cão, cruzado de Staffordshire Bull Terrier, foi entretanto batizado de “Cracker”. Foi encontrado pelos funcionários da igreja – que está aberta 24 horas por dia – quando chegaram para trabalhar na manhã de 18 de dezembro.

O bilhete encontrado ao lado de Cracker apelava a que acreditassem que a decisão de deixar o cão não fora tomada de ânimo leve.

O meu cão significa tudo para mim e eu não sei o que fazer”, pode ler-se na nota, que acrescentava ainda que o cão era "amigável e amável”, e que fará sete anos no dia 22 de março de 2020.

O bilhete revelava ainda que o animal estaria a ser tratado para problemas nas patas dianteiras. “Ando a trata-las há quase um mês, mas sei que ainda tem dores”.

O meu coração está partido e sei que vou sentir mais a sua falta do que as palavras podem descrever. Espero que ele consiga encontrar a casa que merece”, escreveu também o antigo dono. "Peço-te tanta desculpa".

Para já, o animal fica ao cuidado da Royal Society for Prevention of Cruelty to Aninals, a maior e mais antiga organização de direitos dos animais do mundo, que garantiu que Cracker está a “receber muito amor”, enquanto espera por um novo dono.