Um helicóptero militar francês despenhou-se esta quarta-feira perto de Tarbes, no sudoeste de França, matando duas pessoas e ferindo outras cinco.

O acidente aconteceu pelas 16:30, hora local, (menos uma hora em Lisboa), na comuna de Bouilh-Devant.

Na aeronave acidentada viajavam sete pessoas, todos militares. Os cinco sobreviventes foram transportados para os hopitais de Tarbes e Toulouse.

Segundo a agência Reuters, que cita as autoridades locais, o helicóptero, um Cougar, pertencia ao 5.º regimento de helicópteros de combate de Pau, um regimento de elite que sofreu em novembro do ano passado a perda de sete membros, também num acidente aéreo no Mali.

Segundo a imprensa francesa, o helicóptero realizava um exercício de rotina naquela área, tendo sido entretanto aberta uma investigação para apurar as causas do acidente.