Pelo menos 18 pessoas morreram e 11 estão gravemente feridas em consequência de uma colisão, nesta quarta-feira, entre um autocarro de 30 lugares e um camião numa estrada da província angolana de Benguela.

Segundo fonte policial em Katengue, no município de Caimbambo, citada pela agência noticiosa angolana Angop, o autocarro saíra cerca das 00:00 de hoje (mesma hora em Lisboa) da cidade do Lubango com destino a Luanda, quando, por razões ainda por apurar, embateu num camião de mercadorias estacionado numa das bermas da Estrada Nacional 105, no troço que liga Chongoroi a Katengue.

No entanto, segundo a fonte policial, há indícios, embora ainda por confirmar, de que o excesso de velocidade do autocarro, aliado ao aparente estado de embriaguez do condutor, poderão estar na origem do acidente.

Vários feridos foram transportados para o hospital municipal de Caimbambo e outros para o hospital geral de Benguela.

Cinco deles, indicou fonte médica, já tiveram alta, mas há 11 ainda em estado considerado grave.

Em curso está também a remoção dos cadáveres para as morgues das unidades de saúde da região, onde as famílias poderão fazer o reconhecimento.

Uma equipa multissetorial do governo de Benguela, chefiada pelo vice-governador para Área Técnica e Infraestruturas, Leopoldo Muhongo, está no local para aferir o que se passou e prestar assistência.