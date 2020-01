Um avião da Caspian Airlines, uma companhia aérea iraniana, saiu da pista e foi parar a uma estrada bastante movimentada. O acidente aconteceu em Mahshahr, no Irão, esta segunda-feira de manhã.

O avião, que operava o voo 6936, tinha partido de Teerão, capital do país, e tinha 135 pessoas a bordo e, apesar do aparatoso acidente, ninguém ficou ferido. Pelas imagens partilhadas nas redes sociais, o aparelho parece ter sofrido danos significativos. As imagens mostram o aparelho com a "barriga" assente no chão.

Todos os passageiros foram retirados do avião, alguns pelas entradas principais, outros pelas saídas de emergência, por cima das asas. Uns tentaram ajudar os outros a sair.

De acordo com a CNN, as equipas de emergência rapidamente chegaram ao local e os bombeiros, por precaução, jogaram água para cima do avião, para evitar possíveis focos de incêndio.

A causa do acidente está a ser investigada.

O maior acidente da Caspian Airlines foi em 2009, quando um avião comercial se despenhou em Qazvin, no Irão. Todos os 153 passageiros e os 15 membros da companhia morreram.