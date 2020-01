Três jovens de 16 anos morreram nos Estados Unidos num despiste, depois de terem sido abalroados por um carro conduzido por um homem a quem, alegadamente, terão pregado uma partida.

Segundo a ABC, os seis jovens estavam a caminho da festa de aniversário de um deles quando decidiram tocar à campainha de casa de um amigo e fugir. De acordo com a mãe de uma das vítimas, ter-se-ão enganado na morada e acabaram por bater à porta de Anurang Chandra, de 42 anos, que pegou no automóvel e perseguiu os adolescentes até abalroar o carro em que seguiam, fazendo com que se despistassem e batessem contra uma árvore.

Tudo aconteceu em Temescal Valley, no condado de Corona, na California.

Um dos jovens teve morte imediata, outros dois morreram no hospital. Três ficaram feridos mas não correm risco de vida.

De acordo com as autoridades, Anurang Chandra abalroou "intencionalmente" a viatura dos jovens, que não deveriam levar todos o cinco de segurança, uma vez que os seis viajavam num Prius de cinco lugares.

A nossa investigação leva-nos a acreditar que Chandra abalroou intencionalmente o Prius, fazendo com que o condutor perdesse o controlo”, disse David Yokley, agente da polícia da California.

Os agentes não revelaram oficialmente o motivo pelo qual o homem terá decidido perseguir e abalroar a viatura dos jovens. Anurang Chandra foi entretanto detido.