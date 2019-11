Um camião desgovernado caiu sobre um automóvel na cidade sul-africana de Port Elizabeth. O carro, que tinha uma única ocupante, uma mulher de 26 anos, foi esmagado pelo pesado e a vítima acabou por ficar encarcerada durante cerca de 40 minutos. Sobreviveu ao acidente com ferimentos graves.

O acidente aconteceu enquanto o motorista do camião ia buscar os filhos à escola: estacionou o pesado, mas este acabou por deslizar colina abaixo e atingiu o automóvel que passava na estrada.

Segundo a BBC, as equipas de resgate conseguiram com dificuldade resgatar a condutora do ligeiro, que estava a ser esmagada pelo camião.

O camião estava a esmagá-la a ela e ao carro. Foi necessário cortar partes do camião para conseguir libertá-la", explicou Shawn Herbst, porta-voz da empresa de ambulâncias que acorreu ao local, a Netcare 911, à BBC.

O condutor do camião está a ser investigado por possível negligência. O homem só percebeu o que tinha acontecido quando regressou com os filhos da escola e viu que o camião não estava estacionado no local onde o deixara.