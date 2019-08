Há pelo menos cinco mortos na sequência de uma colisão entre uma avioneta e um helicóptero em Palma de Maiorca.

O acidente terá ocorrido ao início da tarde perto da localidade de Inca, na zona centro da ilha espanhola de Palma de Maiorca.

A guarda civil já confirmou as mortes e explicou que duas das vítimas mortais seguiam no interior da avioneta e a restantes três estavam no helicóptero.

Até ao momento ainda são desconhecidas as causas que estiveram na origem do acidente. Uma das vítimas era menor.