O namorado de uma mulher britânica desaparecida durante uma caminhada nos Pirinéus encontrou o corpo e os pertences da vítima, cujo paradeiro não era conhecido desde novembro de 2020.

Foi nessa altura que Esther Dingley, da cidade de Durham, desapareceu durante uma jornada a solo, tendo decorrido durante alguns meses buscas importantes pela polícia francesa e espanhola, acompanhados pelo namorado Daniel Colegate.

Um fragmento de osso encontrado em julho foi confirmado como sendo da mulher de 37 anos.

A LBT Global, instituição que representa a família, disse que um acidente "é a hipótese mais provável".

Um porta-voz da instituição de caridade de apoio à crise no exterior disse que Daniel Colegate encontrou os restos mortais da sua namorada na tarde de segunda-feira, perto de onde o fragmento ósseo foi descoberto.

Chris Bockman, um jornalista britânico que trabalha em Toulouse, disse que as buscas da polícia francesa foram prejudicadas por uma série de tempestades.

Salientou ainda que, de acordo com o juiz francês que lidera a investigação, as forças policiais estão a começar a adquirir informações forenses no "local de difícil acesso", que será analisado com o intuito de encontrar vestígios de ADN. Um helicóptero será usado "se necessário" para recuperar o corpo de Dingley.

Desde o desaparecimento de Esther Dingley, o namorado da britânica havia percorrido centenas de quilómetros nas montanhas da fronteira com a França e a Espanha, na tentativa de encontrar sinais dela.

"Nesta fase, um acidente é a hipótese mais provável, dada a localização e outras indicações iniciais", disse a LBT Global.

Uma investigação completa está em andamento para confirmar os detalhes desta tragédia. A família continua extremamente grata pelos esforços das unidades policiais envolvidas e o seu compromisso em compreender as circunstâncias exatas da morte de Esther"

Dingley, uma alpinista experiente, estava a caminhar sozinha quando comunicou pela última vez com o namorado, através do topo do Pic De Sauvegarde, por volta das 16:00 horas do dia 22 de novembro.

Colegate, que estava a 160 quilómetros de distância, dentro de uma casa francesa, deu o alarme vários dias depois, quando ela não chegou no horário combinado. O casal estava em excursão pela Europa e Esther estava na caminhada final de uma expedição solo de um mês quando desapareceu.