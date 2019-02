Pelo menos 25 pessoas encontraram a morte num desastre ocorrido na região de Oruro, na Bolívia, quando um autocarro em que seguiam chocou com um camião, cerca das 4:00 (8:00 em Lisboa).

Segundo a polícia, o desastre causou ainda ferimentos em 15 pessoas, que foram levadas para hospitais, "algumas em estado grave". Entre as vítimas mortais, há ainda dificuldades para identificar todos os corpos.

Ponemos a conocimiento de la población en general la lista de fallecidos del trágico hecho de tránsito ocurrido en la carretera Potosí - Oruro en la madrugada de hoy lunes 18 de febrero de 2019 protagonizado por una flota de la empresa Trans Inca y un tractocamión. pic.twitter.com/GOSodu7UER — POLICIA BOLIVIANA (@Pol_Boliviana) February 18, 2019

O diretor dos serviços regionais de trânsito, Víctor Hugo Lizarazu, admitiu à agência de notícias EFE que a chuva terá sido "um factor importante para a ocorrência".

A Radio Fides, emissora daquele país sul-americano que faz fronteira a leste com o Brasil, adiantou que o choque frontal entre o autocarro com 44 pessoas a bordo e o camião ocorreu num momento de pouca visibilidade, com muita neblina.

O autocarro partira da cidade de Villazón, perto da fronteira com a Argentina, e dirigia-se para a capital da Bolívia, La Paz.

Durante a madrugada, equipas de socorro tentaram ajudar os sobreviventes e retirar do local as vítimas mortais.

#Hoy #Seguridad VIDEO CONTIENE IMÁGENES QUE PUEDEN AFECTAR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS. Nuevo hecho de tránsito se registró en la carretera Panamericana, Oruro – Potosí. Esta vez los protagonistas son un tracto camión y un ómnibus de la empresa Trans el Inca. pic.twitter.com/JG7RxsZSiF — Red Uno Sur (@RedUnoSur) February 18, 2019

O acidente ocorreu na mesma rota onde, a 19 de janeiro, morreram 22 pessoas e 37 ficaram feridas, devido ao choque entre dois autocarros.