Dois aviões militares alemães chocaram em Pomerania, na Alemanha, acabando por cair numa zona de floresta, de acordo com a imprensa local.

As duas aeronaves da Força Aérea alemã colidiram no ar, sobre a cidade de Malchow, a 80 quilómetros da cidade de Malchow. Uma acabou por cair perto da cidade de Jabel e outra próximo da vila de Nossentiner Huette.

O acidente provocou dois incêndios, em cada ponto de aterragem dos destroços, de acordo com a RT. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra duas nuvens de fumo negras provenientes dos respetivos locais de embate.

#Breaking: Just in - Reports of that Two Eurofighter jets have crashed into each other, over northern Fleesensee lake near the town of Malchow in #Germany. pic.twitter.com/ube4XoWNh8