Dois navios cruzeiro colidiram esta sexta-feira, no México, danificando a popa de um dos navios e causando um ferido.

O acidente aconteceu no porto de Cozumel, uma ilha ao largo do México, de acordo com a CNN. Videos amadores mostram que uma porção da parte traseira do navio ficou esmagada após a colisão.

Neste momento, estamos a avaliar os danos, mas não há problemas que afetem a navegabilidade do navio”, afirmou uma fonte da empresa de cruzeiros Carnival.

De acordo com a empresa, um dos navios estaria atracado, quando o Carnival Glory, que estaria a “efetuar a manobra para atracar”, chocou com o Carnival Legend. A sensação do embate foi descrita por alguns passageiros como “semelhante ao navio ser atingido por uma onda muito grande”.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L — Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

Um dos hóspedes sofreu ferimentos ligeiros quando as salas de jantar do terceiro e quarto andar estavam a ser evacuadas.