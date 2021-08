Um helicóptero com 16 pessoas a bordo despenhou-se no extremo oriental da Rússia, informam as agências noticiosas AP e AFP citando fontes oficiais.

No helicóptero seguiam 13 turistas e três tripulantes. O aparelho caiu na reserva natural de Kronotsky, na Península de Kamchatka, tendo mergulhado no Lago Kuril, que é a cratera de um vulcão.

Informações preliminares dão conta da existência de pelo menos oito sobreviventes. As equipas de socorro foram enviadas para o local.

O acidente ocorreu às 00:50 de quinta-feira (hora de Moscovo, 22:50 de quarta-feira em Portugal). Segundo a Interfax, o acidente poderá ter sido causado pelo nevoeiro que prejudicou a visibilidade, mas não está excluída a hipótese de uma avaria.

O helicóptero Mi-8 pertencia à companhia aérea Vityaz-Aero, que realiza voos turísticos para esta região.

#Миль Ми-8 Витязь-Аэро над кислотным озером в кратере вулкана Малый Семячик на Камчатке / #Mil Mi-8 of Vityaz-Aero over the acid lake at Maly Semyachik volcano crater. Kamchatka

📸fyodorborisov pic.twitter.com/xC8hSeihka — Грета Туборг (@qretaxyeta) July 6, 2021