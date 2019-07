Um homem entrou numa autoestrada em contramão, fez pelo menos 50 quilómetros a grande velocidade e acabou por colidir noutras três viaturas num acidente que lhe tirou a vida. O espanhol seguia a 200 quilómetros por hora na A-8, nas Astúrias.

O acidente aconteceu na região de Gijón, já depois de 50 quilómetros em sentido contrário, e deixou cinco pessoas feridas, informou a Guarda Civil e de Serviço de Emergências das Astúrias (SEPA).

Los bomberos de #LaMorgal durante la intervención en el accidente. pic.twitter.com/nisZBHlnnV — 112 Asturias (@112Asturias) July 16, 2019

O serviço de emergências 112 alertou a Guardia Civil às 23:22 horas desta segunda-feira que um veículo circulava na autoestrada em contramão, diz El País.

As autoridades puseram uma operação em marcha, mas não conseguiram evitar que, 17 minutos depois, o carro colidisse com outro, que seguia no sentido correto e acabou chocar em cadeia com outros veículos.

O condutor do veículo que seguia no sentido errado acabou por morrer no choque. Os bombeiros tiveram de desencarcerá-lo para o retirarem da viatura, bem como a outra mulher, ferida, que acabou por ser transferida ao hospital central de Astúrias.