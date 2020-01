O helicóptero onde viajavam Kobe Bryant e a filha Gianna, de 13 anos, acompanhados por mais seis pessoas e o piloto estava a voar sob "Regras Especiais de Voo Visual" (SVFR), de acordo com a conversa entre o controlo de tráfego aéreo com o aparelho, avança a CNN.

De acordo com o site, o piloto - entretanto identificado como Ara Zobayan - teve autorização para voar apesar das condições climatéricas serem piores do que as aconselháveis através das Regras Especiais.

Assim, a torre de controlo do Aeroporto de Burbank autorizou que o helicóptero seguisse viagem usando a distância SVFR.

Pouco depois, o piloto aparentemente pede "voo seguinte", um serviço em que os controladores estão em contacto regular com a aeronave e é informado de que "está com um nível muito baixo para seguir o voo". Ou seja, que o helicóptero estava muito baixo para ser visto nos radares.

De acordo com a imprensa internacional, o helicóptero onde viajava o basquebolista esteve em círculos durante 15 minuto na zona de Burbank, enquanto aguardava autorização para seguir viagem por SVFR. A autorização foi concedida, mas minutos mais tarde a tragédia aconteceu e a aeronave embateu na montanha.

As condições climatéricas eram de tal forma desaconselháveis para voar que a própria polícia de Los Angeles manteve os helicópteros no solo.

Esta segunda-feira foi divulgada a identidade dos restantes passageiros que seguiam no helicóptero para um torneio da equipa de Gianna, na Mamba Sports Academy, fundada por Kobe Bryant.

Apesar da polícia ainda não ter confirmado a identidade dos passageiros, alguns nomes já foram divulgados por familiares ou organizações.

A bordo da aeronave seguiam Alyssa Altobelli, também de 13 anos, colega de equipa de Gianna, o pai John Altobelli, treinador e ex-jogador de basebol, e a mãe Keri Altobelli.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years.



Read our full statement at https://t.co/ttTGWOZKnm pic.twitter.com/ch8ilLHHl4