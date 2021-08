Logo após o casamento, uma noiva morreu numa colisão frontal com uma carrinha, que circulava em contramão. O acidente aconteceu, na passada sexta-feira, no estado Utah, nos Estados Unidos, quando a noiva e um primo estavam a voltar à festa, depois de terem ido deixar os presentes de casamento a casa.

A afiliada da NBC, a KSL, avança que Angelica Jimenez Dhondup, de 26 anos, ainda estava a usar o seu vestido de noiva quando morreu. O primo, que conduzia o carro, sobreviveu e teve alta do hospital na tarde de sábado

Ela não sobreviveu, não estava casada nem há 24 horas e vai deixar para trás um marido viúvo, dois filhos lindos e uma filha, que ela estava a uma semana de adotar. Estamos a pedir ajuda para pagar despesas do funeral, bem como outras necessidades básicas para este pai de três filhos", escreveram os familiares na plataforma de angariação de fundos GoFundMe.

A campanha já angariou mais de 16 mil dólares, cerca de 14 mil euros.

De acordo com a polícia de Utah, Manaure Gonzalez-Rea, o condutor que provocou o acidente, tentou fugir do local roubando o camião de um motorista, que havia parado no local para dar assistência. No entanto, o infrator foi rapidamente detido pelas autoridades.

Segundo a BBC, o culpado está a ser acusado de vários crimes, incluindo o de homicídio, roubo e o de condução sob a influência de álcool.