Um autocarro despistou-se e caiu ao rio Yanhtze, em Chongqing, na China, após o motorista ter perdido o controlo da viatura devido a uma discussão acesa com uma passageira.

Um vídeo divulgado pela polícia de Chongqing, captado por uma câmara instalada dentro da viatura, mostra o condutor e a passageira a gritarem um com o outro e a agredirem-se mutuamente. A agressão terá partido da mulher e o condutor, ao defender-se, perdeu o controlo do autocarro e despistou-se, tendo o veículo caído de uma altura de 50 metros.

Uma outra câmara captou o momento exato em que o autocarro entrou em contramão, bateu na barreira de segurança da ponte e caiu ao rio.

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM

— People's Daily,China (@PDChina) 2 de novembro de 2018