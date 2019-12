Pelo menos 22 pessoas morreram e oito ficaram feridas quando um miniautocarro colidiu com um camião em Port Said, no norte do Egito, divulgaram, este sábado, as autoridades de saúde daquele país.

Fontes oficiais disseram, em comunicado, que o autocarro, usado no Egito como táxi, transportava trabalhadores de uma fábrica de roupas em Port Said, a d200 quilómetros a norte da capital, Cairo.

O acidente ocorreu numa estrada que liga as cidades de Port Said e Damietta, onde residiam os trabalhadores, segundo o comunicado.

Outros oito ficaram feridos, alguns deles com gravidade.

Todas as vítimas foram levadas para hospitais para serem assistidas, ou para morgues, para serem identificadas.

O Egito tem um historial de acidentes graves de autocarros e carros por causa de excesso de velocidade, condução descuidada, más condições das estradas e deficiente aplicação do código da estrada.

Em 2018, ocorreram mais de 8.000 acidentes rodoviários, causando mais de 3.000 mortos e cerca de 12.000 feridos, segundo a agência oficial de estatística daquele país.