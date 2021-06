Pelo menos 35 pessoas morreram esta segunda-feira e dezenas ficaram feridas na sequência da colisão de dois comboios expresso no sul do Paquistão, segundo um novo balanço das autoridades.

O anterior balanço apontava para pelo menos 25 mortos.

O Millat Express descarrilou e o comboio Sir Syed Express atingiu-o pouco depois, disse Usman Abdullah, um agente da polícia no distrito de Ghotki, na província de Sindh, onde ocorreu a colisão.

At least thirty passengers have been killed in a result of collision of two trains near Ghotki this morning @PakrailPK https://t.co/Zts8dyU2p4 pic.twitter.com/0fFMIicMYF — Radio Pakistan (@RadioPakistan) June 7, 2021

Entre 15 a 20 passageiros ainda estão presos nos destroços do comboio Millat Express e as autoridades estavam a tentar arranjar maquinaria pesada para resgatar as pessoas que, disse.

Neste momento, o desafio para nós é salvar rapidamente os passageiros que ainda se encontram presos nos destroços", acrescentou.

De acordo com as autoridades ferroviárias, cerca de 1.100 passageiros estavam a bordo dos dois comboios.

De acordo com uma declaração militar, as tropas também estavam a participar no socorro e salvamento no local e foram enviados médicos militares e ambulâncias de uma cidade próxima.

O primeiro-ministro paquistanês expressou o seu profundo pesar pela tragédia. Imran Khan disse na rede social Twitter que tinha pedido ao ministro dos caminhos-de-ferro para supervisionar os trabalhos de salvamento.

As autoridades disseram que pelo menos 50 passageiros tinham sido transportados para o hospital, onde alguns se econtram em estado crítico.