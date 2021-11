Pelo menos 92 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas na sexta-feira à noite devido a uma explosão de um depósito de combustível na zona industrial de Freetown, capital da Serra Leoa, na África Ocidental, foi hoje anunciado.

A explosão aconteceu quando um camião que transportava combustível colidiu com outro veículo num cruzamento movimentado em Wellington, um subúrbio da cidade, segundo a BBC. O acidente terá ocorrido cerca de 22.00. Depois do acidente, várias pessoas aproximaram-se do camião para recolher o combustível que tinha vazado, tendo ficado feridas quando o depósito explodiu. De acordo com a BBC, haverá ainda mais 30 pessoas feridas que não deverão sobreviver.

O presidente Julius Maada Bio disse que estava "profundamente perturbado pelos trágicos incêndios e pela terrível perda de vidas". Num tweet, garante que o seu governo fará "de tudo para apoiar as famílias afetadas".

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ