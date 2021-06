Nove crianças e um adulto morreram este sábado, num acidente rodoviário nos Estados Unidos no estado do Alabama.

Num dos veículos envolvidos no acidente mortal, seguia uma carrinha que transportava oito crianças vindas do Rancho de meninas de Tallapoosa, uma comunidade jovem de idades entre os 4 e os 17 anos. No outro carro estava um pai de 29 anos e uma filha de nove meses que também não sobreviveram ao impacto.

O motorista da carrinha foi retirado do veículo que estava em chamas. No entanto, a equipa de emergência não conseguiu resgatar as crianças que se encontravam no interior da carrinha.

A tragédia ocorreu durante uma tarde em que a tempestade tropical Claudette provocava chuvas fortes na região.

Em declarações à comunicação social, o diretor da comunidade jovem classificou o acidente como "uma tragédia e perda horrível".