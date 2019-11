A China anunciou esta quinta-feira que concordou com os Estados Unidos reduzir "progressivamente" as taxas alfandegárias adicionais sobre bens importados um do outro, à medida que os dois países avançarem nas negociações por um acordo comercial.

Os principais negociadores dos dois países (...) concordaram em reduzir gradualmente as taxas adicionais, à medida que houver progressos na negociação por um acordo final", afirmou Gao Feng, porta-voz do ministério chinês do Comércio.