Um voo da El Al sai na segunda-feira para Abu Dhabi, o primeiro voo comercial de passageiros entre Israel e os Emirados Árabes Unidos desde que os dois países acordaram normalizar relações, indicou a companhia aérea israelita.

O ‘site’ da Autoridade de Aeroportos de Israel listou esta sexta-feira o voo.

Israel e os Emirados Árabes Unidos (EAU) acordaram o estabelecimento de relações diplomáticas, com o patrocínio dos Estados Unidos, tendo o presidente Donald Trump anunciado o acordo a 13 de agosto.

Os EAU foram o primeiro país árabe do Golfo a normalizar relações com Israel e são o terceiro entre os demais países árabes, depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).

O genro do presidente Trump e conselheiro da Casa Branca, Jared Kushner, disse na quinta-feira estar a apostar na sua próxima viagem “histórica”, quando fizer o “primeiro voo comercial direto” entre Israel e os EAU, para manter o “impulso” resultante do acordo entre os dois países.

“Estou muito focado na minha viagem da próxima semana ao Médio Oriente, espero que possamos consolidar o acordo de paz e espero que possamos utilizar este avanço para ter mais impulso”, disse Kushner numa entrevista ao ‘site’ noticioso Politico.

A normalização de relações entre o Estado hebreu e os Emirados está prevista no acordo de paz para o Médio Oriente, apresentado em janeiro por Trump e para o qual muito contribuiu Kushner.

O acordo Trump visa sobretudo resolver o conflito israelo-palestiniano.