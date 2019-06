Um barco viajava da cidade de Marechal Thaumaturgo, no Rio Juruá, no Acre, no Brasil, explodiu, na sexta-feira, e deixou 15 pessoas gravemente feridas.

De acordo com a G1, que cita o Corpo de Bombeiros, o barco transportava mercadorias, pessoas e combustível para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, no interior do estado.

As autoridades disseram também que os feridos são 10 homens, três mulheres e duas crianças. O diretor clínico do Hospital do Juruá, Marlon Holanda, informou que entre as vítimas estão uma mãe e um bebé, que teve de ser transferido de urgência para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

As vítimas apresentam queimaduras graves de 70% a 90% da superfície corporal.

O barco viajava da cidade de Marechal Thaumaturgo e terá parado para reabastecer, quando se deu a explosão.

Num vídeo partilhado no Youtube pode ver-se a embarcação em chamas, no meio do mar.