Um rapaz irlandês de seis anos, que conquistou o coração dos telespectadores ao compartilhar os seus sonhos de integrar numa missão espacial, atraiu a atenção da NASA que olha para a criança como uma inspiração.

Adam King apareceu no programa The Late, Late Toy Show da Irlanda, na sexta-feira, onde falou da esperança que tem em trabalhar no posto de controlo da agência espacial quando crescer.

O estudante, que tem uma doença óssea metabólica, recebeu mensagens de apoio de astronautas de alto nível e de agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa.

Mal podemos esperar por ele juntar-se a nós um dia”, afirmou a NASA na rede social Twitter.

🌟 Adam’s kind heart and adventurous spirit inspires us.

There’s space for everybody at NASA, and we can’t wait for him to one day join our team of dreamers. We’ll be here when he’s ready. 🌟 pic.twitter.com/WJCzue9O13 — NASA (@NASA) November 28, 2020

Adam foi um dos vários - e muito jovens - convidados que apareceram na edição especial de Natal do programa de televisão mais antigo da Irlanda.

O programa é uma tradição anual em muitas famílias irlandesas, onde as crianças são convidadas a testar os brinquedos e gadgets mais recentes, oferecendo as suas masi honestas críticas.

Adam, natural de County Cork, tornou-se a estrela do programa deste ano quando falou sobre suas ambições profissionais.

O que queres ser quando cresceres?”, perguntou o apresentador do programa Ryan Tubridy.

Quero ser CAPCOM na NASA”, disse Adam, explicando que os seus sonhos envolvem coordenar as comunicações entre os astronautas e a missão de controlo em Terra.

Questionado sobre se alguma vez desejou ser astronauta, Adam explicou que a fragilidade dos seus ossos não lhe permite sonhar tão alto.

Partes do programa foram amplamente partilhados nas redes sociais e chegaram mesmo à agência espacial norte-americana que disse que o coração bondoso e aventureiro de Adam é algo que lhes inspira.

Há espaço para todos na NASA e mal podemos esperar que um dia o Adam se junte à nossa equipe de sonhadores. Estaremos aqui quando ele estiver pronto", disse a NASA no Twitter.

A presença de Adam no programa também motivou aplausos do astronauta canadiano Chris Hadfield que disse que adorava discutir a vastidão do espaço com a criança.

Adam - I’ve been lucky enough to CAPCOM many spaceflights. We should talk space together. Take care, be good - Chris@RTELateLateShow https://t.co/XacYA9ncKT — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) November 28, 2020





Adam - eu tive a sorte de ser CAPCOM em muitos voos espaciais. Devíamos conversar sobre o espaço juntos", escreveu Hadfield no Twitter.

Adam é um ex-paciente do Hospital Infantil de Temple Street em Dublin, e durante programa, reencontrou-se com o porteiro do hospital, John Doyle.