Durante algumas horas nesta quarta-feira, os moradores da cidade italiana de Castelvetro perceberam que, ao ligar a torneira ou o chuveiro, não saía água, mas sim vinho.

O fenómeno surgiu de uma avaria numa adega local que levou a que mil litros de vinho pronto a engarrafar fosse derramado para o sistema de canalização da cidade.

Segundo as autoridades locais, a avaria durou cerca de três horas e impactou 20 casas. A câmara de Castelvetro afirmou ainda que o incidente não provocou qualquer risco de saúde.

