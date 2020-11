“Era como uma segunda vida”, desabafou Adnan Ebrahim, ao recordar os tempos em que fazia milhares de dólares por mês em segredo, no sossego do seu quarto, na casa dos seus pais. Aos 30 anos, o jovem é já um empresário experiente na área da tecnologia, depois de vender por vários milhões de euros a marca que construiu durante anos na internet: a Car Throttle.

A comunidade online para entusiastas de carros foi construída pelo jovem durante o seu tempo de estudante, quando, aos 16 anos, decidiu começar um blog sobre carros, que manteve em segredo.

Ninguém sabia. Fora minha família, eu não tinha contado a nenhum dos meus amigos. Mantive isso bastante escondido. Ficava um pouco envergonhado por ter criado essa segunda vida que ninguém mais conhecia. Eu estava a escrever e a postar no blog, estava com medo do que as pessoas poderiam pensar sobre isso”, contou o jovem milionário à BBC.

Ebrahim só revelou aos seus colegas de casa no segundo ano de convivência com eles. O jovem revelou não ter confiança suficiente para partilhar com os amigos, por acreditar que o que fazia “não era interessante o suficiente”.

Eu achava que era um pouco nerd e as pessoas não se relacionariam com o tema”, frisou.

Todos os dias, quando regressava da escola, escrevia alguns artigos e publicava-os na plataforma. No dia seguinte, verificava de forma obsessiva o tráfego que recebia e via quantos cêntimos ganhava com os cliques que atraía na página.

Passado algum tempo, reparou no potencial que a sua marca tinha para se tornar num verdadeiro negócio online de sucesso, quando os cêntimos se transformaram num euro e o euro se transformou em vários euros, chegando rapidamente aos milhares de dólares por mês.

Os números de milhões começaram a vir muito rapidamente, em 2013, 2014, tanto em termos de valorização do nosso negócio, quanto em termos de atingir o nosso primeiro milhão de libras em receita, atingindo o primeiro milhão de assinantes no YouTube, e o primeiro milhão de fãs no Facebook... estávamos realmente a ganhar ritmo", explicou o empresário.

Vendeu a Car Throttle em 2019 à Dennis Publishing, que, sendo proprietária de outras publicações do género, quis atingir um público mais jovem.

Ele oferece um novo público, com 60% dos clientes com menos de 35 anos. O seu alcance social é particularmente valioso, sendo cerca de 14 vezes e 17 vezes maior do que o Auto Express e o Car Buyer, duas das publicações de carros da Dennis Publishing”, afirmou o especialista em tecnologia da Enders Analysis Douglas McCabe, em declarações à BBC.

Agora, aos 30 anos, foi escolhido pela Forbes 30 Under 30 em 2020, que seleciona o que considera ser as maiores personalidades até aos 30 anos.