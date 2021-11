O Governo angolano entregou esta segunda-feira os restos mortais de dois dirigentes da UNITA, maior partido da oposição, mortos nos confrontos de 1992 em Luanda, ato que para familiares e dirigentes políticos simbolizou a reconciliação.

Os restos mortais de Adolosi Paulo Alicerces Mango, então secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e de Salupeto Pena, representante do partido na Comissão Conjunta Político-Militar, foram hoje entregues numa cerimónia conduzida pela Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação das Vítimas de Conflitos (CIVICOP).

Em declarações à imprensa, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, considerou que o ato teve um significado "bastante profundo, de reconciliação e de perdão".

Acho que o dia de hoje é muito importante na história do nosso país e para as famílias daqueles que pereceram", referiu o presidente da UNITA, reconduzido em outubro na liderança do partido na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional que ditou o afastamento de Adalberto da Costa Júnior, eleito no XIII Congresso, em 2019.

Isaías Samakuva considerou ainda importante que gestos desta natureza não só se repitam, por haver muitos casos no país, mas que sirvam também de reflexão para todos os cidadãos nacionais, porque "é doloroso ver os angolanos desavindos".

A ponto mesmo de não se identificarem como nacionalistas ou como nacionais, como angolanos, antes as pessoas preferem identificar-se pela cor do seu partido, pela filiação do seu partido. Creio que estamos na hora de passar por cima disso, de aprendermos com as lições do passado e também começarmos a ver-nos como filhos da mesma pátria, criar unidade entre nós e trabalharmos para o desenvolvimento do nosso país, consolidação da paz e que a estabilidade reine no nosso país", frisou.