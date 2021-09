Um homem que estava a ser julgado na Índia por homicídio foi assassinado por dois homens, que se acredita serem membros de um gangue rival, após um tiroteio no tribunal de Nova Delhi.

Dois homens, vestidos com trajes de advogado, abriram fogo na tarde de sexta-feira, enquanto um arguido estava presente em tribunal, de acordo com a Polícia de Delhi.

Two gangsters killed in immediate counterfire by Police as they opened fire in lawyers attire at a gangster UTP in Rohini court premises this afternoon. All 3 gangsters dead. No other injury or death occurred. JtCP nothern range will enquire into the incident and submit report.