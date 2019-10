Um voo que partiu de Londres com destino a Filadélfia teve de ser desviado para Dublin, depois de um derrame de químicos que levou ao internamento de dois membros da tripulação e de um passageiro.

O avião pertence à companhia American Airlines e aterrou na capital irlandesa pelas 13:15 locais (mesma hora em Lisboa).

Ok, so this hasn’t quite gone to plan. Chemical spillage has led to sickness outbreak and an emergency landing in Dublin. #firecrew #paramedics #police — Katie Phillips (@KatieHJP) October 21, 2019

O alerta foi dado depois de a tripulação ter sentido um cheiro esquisito, que terá sido causado pelo derrame de um produto de limpeza.

ATC AUDIO: American #AA729 incident on board involving cleaning fluid spillage causing unconsciousness and irritations on board (LHR-PHL, diverted to DUB): https://t.co/Q5mYxetVSX |

Via @liveatc archiveshttps://t.co/ykfTSQBWuZ — Airport Webcams (@AirportWebcams) October 21, 2019

Foram vários os passageiros a relatar a situação através do Twitter, aproveitando para se queixarem do tratamento dado no aeroporto de Dublin, onde ficaram várias horas à espera.

Here's everyone standing around Dublin's Airport after our flight was grounded due to a chemical spill. Anyone is welcome to use this picture for any reason. pic.twitter.com/fORyxJFLVv — Philip Ott (@Blasphevism) October 21, 2019

Algumas horas depois, um outro voo da American Airlines teve de ser desviado da sua rota, acabando por também aterrar no aeroporto de Dublin. O avião, que ia de Paris para Charlotte, foi desviado devido a um passageiro que estava a vomitar a bordo.