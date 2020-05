O ator norte-americano Harrison Ford está a ser investigo acerca de um incidente ocorrido na semana passada, num aeroporto no sul da Califórnia.

De acordo com a BBC, a Administração Federal da Aviação (entidade que regula os transportes aéreos norte-americanos) afirmou que o ator, que ia aos comandos de uma pequena aeronave, cruzou indevidamente uma pista enquanto outro avião estava a aterrar.

O incidente aconteceu no aeroporto Howthorne, em Los Angeles, na passada sexta-feira, e apesar de estarem a cerca de 1.100 metros um do outro, segundo a entidade, os dois aparelhos não estiveram em risco de colidir.

Harrison Ford, de 77 anos, reconheceu o erro e pediu desculpas.

O representante do ator disse em comunicado que a estrela dos filmes Indiana Jones e Star Wars “ouviu mal” as instruções do controlador de tráfego aéreo.

“O objetivo era manter as competências de voo. Ninguém ficou ferido e nunca houve perigo de colisão”, refere o comunicado.

Ford estava aos comandos de um Aviat Husky, de dois lugares.

Esta não é a primeira vez que o ator norte-americano se envolve em incidentes aéreos. Em 2017 sobrevoou um avião da American Airlines, com mais de 100 pessoas a bordo ao aterrar e em 2015 teve um acidente quando ocorreu uma falha de motor no seu avião privado.