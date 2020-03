Um grupo de assaltantes armados roubou mais de 13 milhões de euros no Aeroporto de Santiago do Chile. Este é já um dos maiores assaltos recentes no país.

De acordo com a polícia chilena, o assalto aconteceu na segunda-feira. O relógio marcava as 11:00 (hora local) quando o grupo de 10 indivíduos entrou num armazém do aeroporto, utilizando um veículo de transporte de encomendas.

Fazendo-se passar por funcionários dessa empresa de transporte, os homens, que estavam munidos de armas de fogo, assaltaram um carro blindado da empresa de segurança Brinks. Dois trabalhadores ficaram feridos, sem gravidade.

Jorge Sánchez, porta-voz da polícia do Chile, disse em conferência de imprensa que o grupo levou 14 milhões de dólares e um milhão em euros.

As autoridades acreditam que o roubo foi planeado e que os autores do crime são profissionais, já que conseguiram contornar todos os perímetros de segurança.

É um crime muito grave no qual foram usadas armas. Portanto, existem vários crimes que podemos encontrar nessa circunstância”, vincou o subsecretário do Interior, Juan Francisco Galli.

O veículo usado no assalto foi encontrado, em chamas, algumas horas depois, em Cerro Navia, uma cidade a noroeste da capital do Chile e perto do aeroporto.

Segundo a imprensa local, este é o segundo grande assalto no aeroporto de Santiago do Chile nos últimos anos. Em agosto de 2014, um grupo de assaltantes roubou cerca de 6 milhões de euros.