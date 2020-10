O Qatar anunciou esta sexta-feira que vão ser processados os responsáveis por exames ginecológicos forçados a passageiras no aeroporto de Doha, após uma onda de indignação internacional.

A 2 de outubro, passageiras de 10 voos com partida de Doha foram submetidas a exames ginecológicos após a descoberta de um recém-nascido abandonado numa casa de banho do aeroporto.

O primeiro-ministro e o ministro do Interior apresentaram as mais sinceras desculpas a algumas passageiras que sofreram as consequências” das medidas tomadas para encontrar a mãe do recém-nascido, sublinha o governo no seu comunicado, onde o abandono do bebé é descrito como uma “tentativa de assassínio”.