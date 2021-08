Pelo menos cinco pessoas morreram no aeroporto de Cabul, quando milhares de afegãos tentam entrar à força nos aviões para fugir do país.

As testemunhas citadas pela Reuters não sabem se as vítimas mortais foram alvejadas ou se morreram esmagadas na confusão.

O aeroporto de Cabul está controlado por tropas norte-americanas, que dispararam para o ar para tentar dispersar as pessoas que tentam entrar nos aviões.

As imagens de desespero mostram milhares de pessoas a invadir a pista do aeroporto da capital afegã.

É possível ver como centenas de afegãos tentam subir através da manga de um dos aviões e são igualmente visíveis militares norte-americanos na pista.

Milhares de pessoas tentam garantir um bilhete para embarcar nos voos de retirada de cidadãos não estrangeiros e também de afegãos que trabalharam com os militares norte-americanos durante as operações no Afeganistão.