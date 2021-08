O Airbnb vai disponibilizar alojamento temporário gratuito a 20 mil refugiados afegãos em todo mundo, em resposta a “uma das crises humanitárias mais sérias”, anunciou hoje o cofundador da plataforma de alojamento local, Brian Chesky.

A plataforma “pagará pelas estadas”, mas “não poderá [receber os refugiados] sem a generosidade dos anfitriões [proprietários dos alojamentos locais]”, referiu Brian Chesky, através da sua conta no Twitter, apelando às pessoas que desejem acolher gratuitamente uma família de refugiados para que sinalizem a sua intenção junto da plataforma.

While we will be paying for these stays, we could not do this without the generosity of our Hosts.