O bebé afegão, filmado a ser transportado por cima de um muro no caos do aeroporto internacional de Cabul, está já em segurança e de novo com o seu pai, noticia o jornal The Independent citando os fuzileiros navais dos EUA.

A imagem tornou-se viral esta sexta-feira. Nela é possível ver uma multidão de populares a elevar a criança junto a um muro com arame farpado com um soldado no seu topo, que puxa a criança para o interior do aeroporto de Cabul.

“Posso confirmar que o militar com uniforme retratado no vídeo é um fuzileiro naval da 24ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. O bebé que aparece no vídeo foi levado para uma unidade de cuidados médicos no local e foi assistido por profissionais”, disse o porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais, Major Jim Stenger, em um comunicado.

E acrescentou: “Posso confirmar que o bebé se reencontrou com o pai e está seguro no aeroporto".

The baby in this photo has been reunited with its father, per Marine Corps spox Maj. Jim Stenger.



"I can confirm the baby was reunited with their father and is safe at the airport. This is a true example of the professionalism of the Marines on site ..." https://t.co/EhCvHXT9MF — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) August 20, 2021

“Este é um verdadeiro exemplo do profissionalismo dos fuzileiros navais no local, que estão a tomar decisões rápidas numa situação dinâmica de apoio às operações de evacuação", concluiu o porta-voz.