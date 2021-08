O ambiente que se vive na cidade de Cabul, a capital e mais populosa cidade do Afeganistão, é de confusão, desespero e muito trânsito.

Depois dos talibãs terem entrado na cidade, ontem, sem encontrar grande resistência, esta segunda-feira foi proclamada a vitória dos insurgentes, após a fuga do Presidente Ashraf Ghani.

Os vídeos que circulam na internet dão conta do caos que se vive na cidade com vários carros completamente parados. Um trânsito que não deixou andar ninguém, ruas cheias de pessoas em todas as direções, lojas fechadas, filas para levantar dinheiro e muitos carros a transportar mobília, relata Ali Latifi, uma residente de Cabul.

Muitos procuravam refúgio em casa, o mais rápido possível, outros queriam abandonar o país.

Também no aeroporto se veem imagens dramáticas de milhares de pessoas a tentar fugir do país, apesar do cancelamento da maioria dos voos comerciais e das restrições.

Kabul this morning. Afghans crowding a visa processing center, trying to get visas to the United States. Stories of desperation. Many came up to me crying. pic.twitter.com/7l8PXBpY63 — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021