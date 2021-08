Um ataque suicida fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, esta quinta-feira, fez pelo menos 13 mortos, incluindo crianças, segundo fonte dos talibãs avançou à Al Jazeera.

Entre os vários feridos estão pelo menos três militares dos Estados Unidos, um deles gravemente, e também vários talibãs.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, confirmou, no Twitter, pelo menos duas explosões.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.