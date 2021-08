Os quatro militares portugueses destacados para o Afeganistão chegam esta tarde a Madrid.

Espanha anunciou esta sexta-feira o fim das operações para retirar cidadãos de Cabul, após a chegada dos "dois últimos voos espanhóis" ao Dubai, pouco mais de uma semana após iniciar a ponte aérea depois da tomada do poder pelos talibã.

"Um avião militar A400 chegou ao Dubai, proveniente de Cabul, às 07:20. Um segundo voo estava agendado para aterrar às 08:20. Com estes dois voos, a retirada espanhola de colaboradores afegãos e dos seus familiares está terminada", anunciou a presidência do governo, em comunicado.

Segundo o jornal El País, chegam pelas 16:45 à base aérea de Torrejón de Ardoz, em Madrid, num voo fretado à Air Europa a partir do Dubai. Neste voo regressam "os últimos 81 espanhõis que permaneciam na capital afegã, entre militares, polícias e pessoal da embaixada, assim como os quatro militares portugueses e 85 cidadãos afegãos".

Quinta-feira à noite, o ministro da Defesa avançava que o trabalho dos quatro militares portugueses no aeroporto de Cabul no apoio à retirada de cidadãos afegãos estaria “praticamente concluído” e estes sairiam de Cabul “dentro de algumas horas”.

Em declarações à SIC esta quinta-feira à noite, João Gomes Cravinho revelou que os quatro militares “atualmente estão empenhados em colocar nos aviões os 38 afegãos identificados e validados” para viajarem para Portugal e que a missão dos quatro miliares “está quase concluída” e sairão de Cabul “dentro de algumas horas”.

O ministro da Defesa referiu que 56 afegãos vão viajar para Portugal nos próximos dias, que os primeiros grupos deverão chegar na sexta-feira e que estes vão ficar instalados em Lisboa. O governante acrescentou que dos 56 afegãos que chegarão a Portugal, 18 já estão fora de Cabul e 38 no aeroporto internacional Hamid Karzai.

“Temos agora a caminho cerca de 56 [afegãos], que trabalharam diretamente com as forças portuguesas. Haverá também mais, relacionados com as Nações Unidas, e outros, que virão para Portugal nos próximos dias. Penso que os primeiros chegarão amanhã [sexta-feira], mas há grande incerteza ainda relacionado com os voos e os percursos”, salientou João Gomes Cravinho.

Para o responsável pela pasta da Defesa, o “grande objetivo” imediato “é retirar gente de Cabul”, salientando que “isso está a acontecer em direção a múltiplos aeroportos”.



Vários países em retirada de Cabul

Também o Reino Unido anunciou que concluirá dentro de algumas horas a operação de retirada do Afeganistão.

A Noruega finalizará também nesta quinta-feira a missão de evacuação no país, onde os talibã tomaram o poder há cerca de duas semanas.

Os voos para tirar pessoas do território afegão foram retomados esta manhã com nova urgência, após os atentados de quinta-feira no aeroporto internacional de Cabul, atribuídos a radicais ligados ao grupo extremista Estado Islâmico.