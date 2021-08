O governo norte-americano corrigiu esta sexta-feira a informação sobre os ataques junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão: afinal, terá havido apenas uma explosão na quinta-feira, perto de uma das entradas (Abbey Gate) do Aeroporto Internacional Hamid Karzai.

O ataque de quinta-feira fez pelo menos 108 mortos, entre 95 civis afegãos e 13 militares dos Estados Unidos, segundo várias fontes citadas pela imprensa internacional.

Inicialmente, o Pentágono adiantou de que se trataria de um duplo ataque - junto ao aeroporto e perto de um hotel nas proximidades.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.