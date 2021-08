Os Talibãs já entraram no Palácio presidencial em Cabul. Nas imagens transmitidas pela televisão Al Jazeera, é possível ver vários elementos armados dentro do edifício de onde há poucas horas fugiu o presidente afegão.

Ghani e vários dos seus colaboradores mais próximos no governo abandonaram o país quando os talibãs já cercavam Cabul e sem informar a nação ou apresentar a renúncia publica, refere a EFE.

Na sua página oficial no Facebook, Ashraf Ghani explicou, entretanto, que se deparou com uma escolha difícil: "deveria suportar enfrentar os talibãs armados que quiseram entrar no palácio ou deixar o meu país querido, a que dediquei a minha nos últimos vinte anos". "Os Talibãs deixara claro que estavam pronto para realizar um ataque sangrento em Cabul". Por isso, "para evitar um derramamento de sangue, decidi ir-me embora".

O presidente implora ainda aos talibãs que governem para "todas as pessoas" e que conquistem o coração de todos, independentemente da sua etnia e estrato social.

Na capital afegã, a situação é muito tensa, com diplomatas ocidentais em retirada. Há relatos de explosões e disparos em Cabul, sobretudo na zona do aeroporto.