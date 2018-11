Pelo menos 20 polícias foram mortos numa emboscada de rebeldes talibãs na província ocidental de Farah, disse hoje um responsável afegão.

Dadullah Qaneh, membro do conselho provincial de Farah, afirmou que quatro polícias, incluindo o chefe adjunto da polícia provincial, ficaram feridos no ataque, no domingo à tarde, perto do distrito de Lash wa Juwayn.

Um outro membro do conselho, Abdul Samad Salehi, indicou que as viaturas das forças de segurança dirigiam-se para o distrito para apresentar o novo chefe da polícia provincial que, de acordo com Qaneh, também morreu no ataque.

Os talibãs, que nos últimos anos passaram a dominar perto de metade do território do Afeganistão, reivindicaram o ataque.

Este ataque foi o último de uma série de atentados quase diários contra as forças militares e de segurança afegãs perpetrados pelos talibãs em todo o país.