Um canguru teve de ser resgatado pela polícia australiana após quase se ter afogado numa praia do sul de Melbourne, na Austrália. Tudo aconteceu no passado sábado. O animal lutava para se manter à superfície da água quando os polícias Christopher Russo e Kirby Tonkin entraram no mar para resgatá-lo, com sucesso.

Nem sequer conversámos. Ambos sabíamos o que tinha de ser feito e, por isso, fomos em frente”, disse Christopher Russo ao Herald Sun.

Foi a segunda vez que o canguru entrou no mar naquele dia. A primeira vez foi testemunhada pela moradora Mia Grant, que contou ter visto o animal atravessar a avenida e a saltar para o mar.

Vi-o a nadar e, de repente, foi apanhado de surpresa pelas ondas. Conseguimos tirá-lo da água, naquela altura, e esperámos pela polícia."

No entanto, o canguru assustou-se com as pessoas e voltou a fugir para o mar. Aí, os polícias já estavam na praia e correram em seu socorro.

De acordo com um comunicado da polícia de Victoria, o canguru “começou a nadar, mas não conseguiu resistir às ondulações fortes e, por isso, começou a afogar-se.”

Em menos de um minuto (…) ele apareceu à tona de água a deitar espuma pela boca e pelo nariz. Para não nos atacar, puxei o canguru pelo rabo enquanto o meu colega segurava na cabeça. Trouxemo-lo para a praia e tentámos fazer manobras de reanimação para que ele cuspisse a água que tinha engolido. Após as manobras, ele voltou a respirar e senti logo o seu coração a bater novamente”, conta o polícia Christopher Russo.

Um vídeo divulgado pela polícia de Victoria mostra os agentes a retirarem o animal inconsciente da água para a areia. Rapidamente, os polícias fizeram manobras de reanimação para que o animal conseguisse novamente respirar.

O animal foi levado para a delegacia da polícia de Rosebud, onde a agência de proteção à vida selvagem da Austrália, Animalia Wildlife Shelter, foi buscá-lo para que fosse tratado nas suas instalações.

Os cangurus costumam ir para a água e são bons nadadores, mas não numa praia de surf com o mar agitado”, afirmou Michelle Thomas, diretora da Animalia Wildlife Shelter.

O canguru deve recuperar totalmente e em breve poderá estar de volta ao seu habitat.

Vamos deixar que ele recupere a seu ritmo. Enquanto isso, ele terá bastante para comer e beber. Ele parece estar bastante feliz e já está quase recuperado”, comentou a diretora.

A moradora Mia Grant elogiou o salvamento e a rápida intervenção dos polícias.

Com tantas coisas más que vemos, dá fé na humanidade ver alguém correr instantaneamente para salvar um animal”, afirmou à imprensa local.

No final do salvamento, o polícia Kirby Tonkin afirmou que “todas as vidas merecem ser salvas”.