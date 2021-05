A vacina da Pfizer/BioNTech deverá receber, no final do mês, luz verde da Agência Europeia do Medicamento (EMA) para a sua administração em crianças com mais de 12 anos. Trata-se do primeiro fármaco a receber esta aprovação.

Neste momento, a meta que estamos a dar para a aprovação é junho. Mas estamos a tentar ver se conseguimos acelerar o processo para o final deste mês", disse Emer Cooke, diretora executiva do regulador europeu, numa entrevista ao jornal alemão Handelsblatt.

Na segunda-feira, o regulador do medicamento norte-americano autorizou a administração deste mesma vacina contra a covid-19 em crianças entre os 12 e os 15 anos.