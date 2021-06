O Ministério Público pediu esta quinta-feira uma pena de prisão de 18 meses para o homem que esbofeteou o presidente da França, Emmanuel Macron, na terça-feira, durante uma viagem ao sudeste da França.

Esta bofetada, “completamente inadmissível” é um “ato de violência deliberada”, argumentou o representante do Ministério Público, perante Damien T., que admitiu os factos na audiência.

Mostrando-se preocupando com a eventual reincidência de crime, o representante do Ministério Público afirmou ter-se apercebido de "uma espécie de determinação fria" neste homem, de 28 anos, desconhecido pela justiça.

A bofetada infligida a Emmanuel Macron durante uma viagem a Tain l'Hermitage despertou a indignação de toda a classe política francesa, ainda que o Presidente da República relativizasse o gesto, denunciando "atos isolados" cometidos por "indivíduos ultraviolentos".

Emmanuel Macron voltou hoje a subestimar o ocorrido, referindo acreditar que o país não se encontra numa situação de tensão como durante a crise dos “coletes amarelos” e preferindo insistir no ambiente de “otimismo” que sente em França.

O que sinto no país é otimismo, é uma vontade de reencontrar a vida, é dinamismo” e “muita gente quer trabalhar ao máximo” enquanto a crise de saúde aumenta, disse o presidente francês em entrevista ao canal BFMTV, após um almoço com a seleção francesa de futebol no centro de treinos Clairefontaine, na região de Paris, na véspera do Euro futebol, que começa sexta-feira.