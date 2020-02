As águias-de-cabeça-branca estão a morrer nos Estados Unidos por envenenamento com chumbo.

Segundo a CNN, que falou com responsáveis de um centro de reabilitação e tratamento de águias, desde novembro que 80% das aves ali eutanasiadas sofreram de intoxicação por chumbo, um problema que se deve ao facto de os caçadores privilegiarem as balas feitas deste metal.

As balas são usadas na caça aos veados e outros animais, mas as águias acabam por ser indiretamente afetadas quando ingerem a carne dos animais mortos com chumbos.

Os caçadores não têm qualquer intenção de matar uma águia, um abutre ou outras espécies", explicou à CNN Joni Shimp, diretora do The Cape Fear Raptor Center, o centro de tratamento de águias referido acima.

Se o veado não morrer de imediato e fugir, o caçador não consegue encontrá-lo, as águias e abutres encontram-no e ingerem o chumbo", explicou a responsável.

O chumbo torna-se tóxico a partir do momento em que é absorvido no aparelho digestivo.

É um problema em todos os Estados Unidos. A intoxicação por chumbo aumenta durante a época de caça mas acontece durante o ano inteiro", diz Shimp.

Este tipo de envenenamento faz com que as águias se desorientem durante o voo, ficando incapacitadas na sua capacidade de reação, o que leva a que sejam atingidas por carros, por exemplo. O chumbo no organismo provoca-lhes também convulsões que são muitas vezes letais.

Dependendo da gravidade da intoxicação, algumas águias-de-cabeça-branca conseguem sobreviver se tiverem tratamento veterinário, que passa por injetar-lhes um medicamento que elimina o chumbo da corrente sanguínea. Aquelas que estão em sofrimento e sem possibilidade de sobrevivência são eutanasiadas se encontradas nestas condições.

A solução para este problema para por sensibilizar os caçadores a usarem balas de cobre, que são mais caras do que as de chumbo e mais difíceis de encontrar nas lojas. "A nossa guerra é contra o chumbo, não contra os caçadores", frisa Shimp.