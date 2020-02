O aeroporto internacional de Madrid-Barajas prepara-se para a aterragem de emergência de um avião da Air Canada com 130 passageiros a bordo, na sequência de problemas num dos motores e no trem de aterragem.

O Boeing 767-300 encontra-se, há duas horas, a sobrevoar a capital espanhola para queimar combustível.

O voo AC837, que tinha partido de Madrid com destino a Toronto às 14:33 locais, pediu para regressar a Barajas meia hora depois na sequência de "problemas técnicos", confirmou a gestora dos aeroportos espanhóis.

📢 Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas, prevenido para recibir el vuelo AK837 de @AirCanada destino Toronto.



El Aeropuerto está operativo. https://t.co/L0g4RuMUfn — Aena (@aena) February 3, 2020

Segundo o sindicato dos pilotos espanhóis, o motor esquerdo do Boeing 767-300 da Air Canada absorveu peças do trem de aterragem durante a descolagem, obrigando a declarar emergência. De acordo, ainda, com o SEPLA, o avião terá três horas para queimar combustível até poder aterrar em segurança em Barajas.

Más problemas en Barajas: a las 15h, un Boeing 767 de Air Canada ha perdido piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor, obligándolo a declarar emergencia. Ahora deberá estar tres horas quemando combustible. — Sepla (@sepla_pilotos) February 3, 2020

Para o aeroporto internacional de Madrid-Barajas estão a ser deslocados vários meios de emergência, como se pode ver nas imagens abaixo.

O El Mundo teve acesso ao áudio do piloto para os passageiros, aos quais pediu calma e paciência.